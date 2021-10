Niederlande : Straftäter aus Forensik stellt sich in Nimwegen

Nimwegen Ein aus der Forensik der LVR-Klinik Viersen entlaufener Straftäter hat sich in Nimwegen gestellt. Er wurde von der Bundespolizei aus den Niederlanden wieder zurück gebracht.

Ein 34-jähriger Straftäter, der aus der Forensik entlaufen war, hat sich in Nimwegen gestellt. Er wurde von der Bundespolizei festgenommen. Anschließend wurde er zurück in die LVR-Klinik Viersen gebracht. Der Mann war vor zwölf Jahren wegen Totschlags verurteilt worden, hatte aber wegen guter Führung einen genehmigten, unbegleiteten Ausgang. Von dem kehrte er nicht zurück und wurde zur Fahndung ausgeschrieben – bis er sich jetzt in Nimwegen stellte, wie die Polizei in Viersen und die Staatsanwaltschaft Wuppertal mitteilten.Der Mann gilt als psychisch auffällig und ist deshalb in der Forensik untergebracht, in die er nach dem genehmigten Ausgang am Montag aber nicht zurückkehrte. Laut LVR stellen sich die meisten Patienten, die von einem genehmigten Urlaub oder Ausgang nicht zurückkehren. Die Forensik in Viersen ist mit 190 Patienten deutlich kleiner als die Forensik in der LVR-Klinik Bedburg-Hau.