Straßentheater geplant : Nimwegen will im Sommer Besucher an die Waalkade locken

Nimwegen Nimwegen bereitet sich auf den Sommer vor – unter anderem mit Straßentheater. Die Bürger selbst finden, dass an der Waalkade gerade für junge Leute noch mehr angeboten werden könnte.

„Im Juli wollen wir nur am ersten Sonntag auftreten, da dann die Vierdaagse-Feierlichkeiten in der Stadt anstehen. Ansonsten sind wir sonntags aber eine feste Anlaufstelle“, sagt Hoevenaars. Zum Hintergrund: Vor der Corona-Pandemie hatten bis zu 50.000 Menschen an der auch bei Deutschen beliebten Laufveranstaltung teilgenommen, die seit jeher von Festivals und Konzerten in der Studentenstadt begleitet wird. Auch in diesem Jahr kann man sich für den Marsch wieder anmelden. Ob die 104. Auflage der Vierdaagse tatsächlich stattfinden kann, wollen die Organisatoren allerdingst erst im Frühjahr mitteilen.

Doch wer soll beim Straßentheater auftreten? „Es geht uns vor allem ums Theater. Also keine Popgruppen, die Lautstärke ist begrenzt. Wir denken vielmehr an Tanz, Kabarett, Akrobatik, Chöre oder Zirkus“, sagt Stefan Hoevenaars im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Künstler wolle man in den kommenden Wochen gezielt ansprechen. „Natürlich werden viele professionelle Künstler auftreten. Aber auch Amateure können die Gelegenheit nutzen, sich und ihr Talent zu präsentieren. So wollen wir einen weiteren Anlass geben, die wunderschöne Waalkade zu besuchen“, sagt der Veranstalter. Wer als Künstler in Nimwegen auftreten will, kann sich bis Ende Februar per E-Mail an waalkade@delindenberg wenden.