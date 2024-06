SPD hakt nach Nimmt die Stadt Kleve zu spät Kredite auf?

Im Dezember hat der Klever Stadtrat den Haushalt für 2024 verabschiedet. Doch das Zahlenwerk musste noch einmal überarbeitet werden, um damals unvorhergesehene Ausgaben zu berücksichtigen. Am Mittwochabend stellte Kämmerer Klaus Keysers den Nachtragshaushalt der Politik im Haupt- und Finanzausschuss vor. Der wichtigste Punkt: Das Defizit steigt um knapp drei Millionen Euro auf 13,3 Millionen Euro. Für den Löwenanteil der Ausgabensteigerung sorgt die Jugendhilfe, so steigen etwa die Aufwendungen für Kinder mit Behinderung. Zudem sind kostspielige Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt abgebildet worden. Dabei handelt es sich um Vorgriffe auf künftige Haushalte, durch die schon jetzt entschieden wird, dass auch künftig Zahlungen erfolgen. Der Kämmerer erklärte, dass der Kunstrasenplatz am Sportplatz Bresserberg einer Sanierung bedarf. Dafür werden 600.000 Euro eingestellt. Weitere 1,6 Millionen Euro werden für die Landesgartenschau angesetzt; 600.000 Euro für Planungen, eine Million Euro für Investitionen. „Das sind Erfahrungswerte anderer Kommunen, die wir berücksichtigt haben“, sagte Keysers. Zum Hintergrund: Im Dezember war noch nicht klar, dass die Laga 2029 in Kleve stattfinden würde – den Zuschlag bekam man im April.