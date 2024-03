Vinzenz-Konferenzen berichten Nimmt die Armut im Kleverland zu?

Nimmt die Armut im Kleverland zu? Ja, sagen die Diakone Michael Rübo und Günter Gendritzki. Rübo steht der Vinzenz-Konferenz in Kleve vor, Gendritzki der Vinzenz-Konferenz in Kranenburg. Wer nicht mehr weiter weiß – etwa weil er die Stromrechnung nicht bezahlen kann und die Stadtwerke die Versorgung einzustellen drohen – der kann sich an die Vinzenz-Konferenzen wenden. Wer sich die Klassenfahrt für sein Kind nicht leisten kann, wer Hilfe bei Behördengängen braucht oder bei der Bewältigung plötzlicher Notlagen, der kann sich an die Vinzenz-Konferenzen wenden. Die katholische Laien-Organisation – weltweit gibt es rund 60.000 mit mehr als einer Million Mitgliedern – hat sich der Nächstenliebe verschrieben und hilft Bedürftigen.