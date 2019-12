Budenzauber : Nikolausmarkt startet am Freitag in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Es warten Köstlichkeiten, Handwerkskunst und ein buntes Rahmenprogramm in vorweihnachtlichem Ambiente.

Am Freitag, 6. Dezember, ab 17.30 Uhr singen die Kinder der Grundschule St. Antonius und des Kindergartens St. Pius in der alten Kirche fröhliche Weihnachtslieder. Der Nikolaus kommt freitags, passend zu seinem Namenstag, auf den Markt und verteilt kleine Geschenke an die Kinder. Am Samstag, 7. Dezember, ab 19 Uhr will der Tenor Ricardo Marinello in Begleitung von Klavier und Mezzosopran alle Zuhörer mit stimmungsvollen Liedern in der alten Kirche bezaubern. Am Sonntag, 8. Dezember, treten ab 16 Uhr die Klever Stadtmusikanten auf.