Wieder an der Kirche So wird der Nikolausmarkt in Kalkar

Im Pressegespräch erinnerte der für Kultur und Freizeit zuständige Harald Münzner daran, dass viele Bürger und auswärtige Besucher schon wenige Minuten, nachdem sie im Dezember 2023 durch die Budengasse am neuen Ort geschlendert waren, zufrieden geseufzt hatten. Ihr Tenor: „Hier ist es so gemütlich – macht ihr das nächstes Jahr wieder?“ Die Akteure besprachen sich und beschlossen schnell, auf den Wunsch vieler Menschen einzugehen. „Wir bringen allerdings etwas mehr Licht auf den Platz, denn es war zwar gemütlich, aber doch sehr dunkel“, so Münzner. Die Vereine und Initiativen, die den Kalkarer Nikolausmarkt ausmachen, waren ebenfalls einverstanden und freuen sich auf die Neuauflage. Die wird am 2. und 3. Dezember stattfinden. Am Samstag ist der Markt von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet.