Donsbrüggen : Nikolaus-Markt im Canisiushaus in Donsbrüggen

Nikolaus-Markt im Canisiushaus in Donsbrüggen

Der Nikolausmarkt im Canisiushaus Donsbrüggen öffnet am kommenden Sonntag seine Pforten. Foto: Heimatverein

(RP) Am Sonntag, 8. Dezember, öffnet unter der Leitung des Heimat- und Verkehrsvereins Donsbrüggen der traditionelle Nikolausmarkt im Canisiushaus, Kranenburgerstraße 29 in Kleve-Donsbrüggen seine Pforten. Auf dem wetterunabhängigen Nikolausmarkt geht es sehr stimmungsvoll zu. Der Markt ist zwar klein, aber dafür sehr gemütlich. Hübsch gestaltete Verkaufsstände tragen zur Beschaulichkeit und besonderen Atmosphäre bei. Eine vorweihnachtliche und familiäre Stimmung soll sich einstellen.

Öffnungszeit ist am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr. Auswärtige Besucher können die Parkplätze an der Kirche in Donsbrüggen benutzen. Von dort weisen Schilder den kurzen Weg zum Canisiushaus. Die Aussteller und ehrenamtlichen Helfer laden herzlich ein und hoffen, durch das ansprechende Ambiente und Angebot wieder zahlreiche Gäste aus nah und fern begrüßen zu können.