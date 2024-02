Reaktion der CDU auf die Pannenserie beim RE10 Niersexpress – jetzt schaltet sich auch Friedrich Merz ein

Der Kreis Klever Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff sowie der Kreis Viersener Bundestagsabgeordnete Martin Plum hatten in ihrer Fraktion für eine solche Kleine Anfrage geworben. „Wenn der Deutsche Bundestag finanzielle Mittel für Infrastruktur-Investitionen bewilligt, dann müssen diese Steuerzahler-Gelder sorgsam eingesetzt werden“, meinen sie. Millionen-Investitionen müssten zu tatsächlichen Infrastruktur-Verbesserungen führen. Darauf hätten die Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht. Auf der RE10-Strecke sei jedoch beides nicht geschehen. „Nach Investitionen von weit über 80 Millionen Euro in die Modernisierung der Schienenstrecke ist die Bahnverbindung Kleve-Kempen unzuverlässiger geworden. Es kommt immer noch regelmäßig zu Zugverspätungen und -ausfällen. So kann und darf es nicht weitergehen“, so die Abgeordneten.