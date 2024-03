Zugbegleiterin im Niersexpress „Dann wird man auch mal angespuckt“

„Guten Tag, einmal die Fahrkarte bitte.“ Janina Schmidt hält wenige Augenblicke später das graue Deutschlandticket im Checkkartenformat an ihren Ticketleser. Ein prüfender Blick aufs Display, dann ein „Dankeschön“. Während der Fahrgast noch sein Ticket einsteckt, prüft Schmidt schon die Fahrkarten in der nächsten Sitzreihe. Schätzungsweise 400 Mal wiederholt sie diesen Vorgang in einer Schicht. Die Kundenbetreuerin der Rhein-Ruhr-Bahn ist auf ihrer Stammstrecke zwischen Kleve und Düsseldorf unterwegs. Sie wartet, bis die Fahrgäste ihr Ticket im Portemonnaie oder in der App gefunden haben, hilft älteren Damen beim Ein- und Ausstieg mit dem Rollator oder erklärt, wo man seinen Rucksack wiederfinden könnte, den man bei der Hinfahrt liegen gelassen hat. Regelmäßig hört sie sich auch den Unmut der Fahrgäste an, wenn der Niersexpress mal wieder verspätet oder gar nicht ankommt. Auch Beleidigungen oder aggressive Fahrgäste hat sie schon erlebt. Trotzdem ist sie überzeugt: „Insgesamt ist das ein schöner Job.“