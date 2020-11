Niers-Express : Bauarbeiten sorgen für Zugausfälle beim RE10

Kreis Kleve Aufgrund von Bahnsteigarbeiten der DB Netz AG auf der Linie RE10 (Niers-Express) kommt es vom 17. November bis 12. Dezember zwischen Meerbusch-Osterath und Düsseldorf Hbf zu Zugausfällen.

(RP) Das hat die Nordwestbahn nun mitgeteilt. Die meisten regulären Zugverbindungen von Krefeld-Oppum nach Düsseldorf Hbf entfallen und werden über Duisburg Hbf umgeleitet. Fahrgäste mit dem Fahrtwunsch nach Düsseldorf Hbf können mit den Zügen der Linie RE10 bis nach Duisburg Hbf umsteigefrei fahren. Ab Duisburg Hbf werden die Fahrgäste gebeten, in die Züge des Nahverkehrs in Richtung Düsseldorf Hbf umzusteigen. Lediglich die Abfahrten um 5.51 Uhr, 14.21 Uhr und 17.21 Uhr ab Kleve fahren montags bis freitags umsteigefrei über Duisburg nach Düsseldorf Hbf.

Ähnliches gilt auch in umgekehrter Richtung von Düsseldorf nach Kleve. Fahrgäste mit dem Fahrtwunsch von Düsseldorf Hbf in Richtung Kleve werden gebeten, die Züge des Nahverkehrs in Richtung Duisburg Hbf zu nehmen. Ab Duisburg Hbf fahren die Züge der Linie RE 10 umsteigefrei bis Kleve. Lediglich die Abfahrten um 07.53 Uhr, 16.18 Uhr und 19.18 Uhr ab Düsseldorf Hbf fahren täglich umsteigefrei über Duisburg Hbf nach Kleve. Im Zeitraum dieser Baumaßnahme sind die Fahrkarten von/bis Düsseldorf Hbf auch über Duisburg Hbf gültig. Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der Nordwestbahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar.