Nachweis für Xanten, Bedburg-Hau und Krefeld : Jetzt steht es fest - Wölfe rissen Schafe am Niederrhein

Niederrhein Das Lanuv hat jetzt offiziell bestätigt: Die Tiere in Bedburg-Hau, Xanten und Krefeld wurden von Wölfen gerissen. Was man über die Tiere bisher weiß.

Am 29. Januar war, wie berichtet, in Moyland eine Schafherde von einer Weide ausgebrochen. Ein Schaf wurde auf der benachbarten Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Auf der Weide wurden vier Lämmer tot aufgefunden; davon war mindestens ein Lamm durch Bisse getötet worden. „An diesem Lamm wurde genetisches Material von einem Wolf mit dem Haplotyp HW22 festgestellt“, so das Lanuv. Dieses genetische Merkmal ist für Wölfe kennzeichnend, die ursprünglich aus der Alpenpopulation (Italien, Frankreich , Schweiz) stammen. Eine nähere Bestimmung des Individuums gelang nicht.

Am 12. Februar war zudem im Grenzgebiet Sonsbeck/Xanten ein Schaf von einem Wolf gerissen worden. Anhand genetischer Proben konnte das Senckenberg Forschungsinstitut in Gelnhausen den Wolfsrüden GW1625m identifizieren. Es handelt sich um einen Wolf, der ebenfalls den Haplotyp HW22 trägt und somit ursprünglich aus der Alpenpopulation stammt.

Da beim Vorfall in Bedburg-Hau die „Individualisierung“ des Tieres nicht möglich war, ist es möglich, dass es sich um den selben Wolf wie in den anderen Fällen handelt. Gut denkbar ist aber auch, dass ein zweites Tier unterwegs war.

Die mit dem genetischen Wolfsmonitoring befassten wissenschaftlichen Einrichtungen und Behörden in Deutschland und in den Niederlanden arbeiten eng zusammen, um Wölfe zu erfassen, die internationale Grenzen überschreiten.

Daher ist der eine Wolf kein Unbekannter. Der Wolfsrüde mit der Kennung GW1625m war 2020 in die niederländische Provinz Nord-Brabant eingewandert und hatte südlich von Eindhoven das Territorium Groote Heide begründet. Dort lebte er als territorialer Einzelwolf. Aktuell ist nicht bekannt, ob er sein Territorium dauerhaft verlassen hat oder während der Paarungszeit, die bei Wölfen in Mitteleuropa im Februar ihren Höhepunkt hat, auf der Suche nach einer Partnerin zu einer besonders großen Exkursion aufgebrochen war.

Interessant ist auch, dass bereits im vergangenen Jahr ein Wolf in Goch-Nierswalde nachgewiesen wurde, der ebenfalls als genetisches Merkmal den Haplotyp HW22 hatte, der für die Alpenpopulation (Italien, Frankreich, Schweiz) kennzeichnend ist. In Nierswalde handelte es sich aber definitiv um einen anderen Wolf als in Xanten oder Krefeld. Denn es trägt die Kennung GW2402m. Möglich ist aber, dass das Tier in Moyland zugeschlagen hat. Schließlich liegt der Bereich in der Nähe.