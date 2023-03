Ein Stück Niederrhein

Die „Goldene Sonne“ wird bekanntlich im Wunderland Kalkar verliehen (am 22. April), also holte der Bus die Dienstreisenden genau dort ab. „In früheren Jahren waren wir schon auf der Schwanenenburg in Kleve und in Xanten, wo uns der APX gezeigt wurde“, erinnert sich eine Journalistin. Etwas indigniert schaut Martina Baumgärtner, als jemand zugibt, nicht zu wissen, dass es in Schloss Moyland eine Dauerausstellung über Joseph Beuys gibt. Wo doch NT in Broschüren und online unter der Rubrik „Burgen und Schlösser“ Moyland nie vergisst und die dortige Kunst auch nicht. Man muss sie also mit der Nase drauf stoßen, die Städter. Diesmal ist das Ziel der Gruppe allerdings ein anderes: Emmerich, zu erreichen über den erneuerten Deich, dann geht’s per Bus durch die engen Gassen Grieths, wo es einen Schifferdamm und eine Sonnenstraße gibt. Letztere ist vermutlich nicht dafür verantwortlich, dass plötzlich der Regen aufhört und das Licht zurückkehrt. Die Reisenden freuen sich. Weiter geht es am Rhein entlang, die Felder zeigen viel Weite und wenig Spannendes, bis die Skyline Emmerichs am anderen Ufer auftaucht und natürlich die Brücke, die so ähnlich mancher vielleicht schon in San Francisco gesehen hat. Die „Golden Gate vom Niederrhein“, eine 803 Meter lange Hängebrücke, ist eine erste Sensation.