Tierschutz warnt "Zeckenexplosion" am Niederrhein

Das Wetter wird besser, die Temperaturen steigen, das zieht viele nach draußen. Doch man solle hier jetzt besonders aufmerksam sein, so der Bund Deutscher Tierfreunde (BDT): „Angesichts des relativ milden Winters droht in diesem Jahr mit Beginn der wärmeren Jahreszeit eine Zecken-Explosion“, warnt der Tierschutzverein, der in Weeze den Gnadenhof und die Tierherberge in Kamp-Lintfort betreibt. Die gefährlichen Krabbler würden sich in immer mehr Regionen ausbreiten. Besonders zwei relativ neue Zeckenarten würden zum Risiko. „Nicht nur für Menschen, sondern auch für unsere Haustiere steigt dabei die Gefahr“, so der BDT. Wie der überregionale Tierschutzverein betont, tauchen durch Klimawandel und Hundetourismus in Deutschland die bisher unbekannten Schmarotzer immer häufiger auf.