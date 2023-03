Durchsuchungen im Kreis Kleve, Wesel und Bocholt Kinderporno-Razzia am Niederrhein

Für Schlagzeilen hat eine Großrazzia des Landeskriminalamtes (LKA) gegen Kinderpornographie gesorgt. Die Beamten schlugen am Mittwochmorgen zeitgleich in 27 Städten in Nordrhein-Westfalen zu. 35 Objekte wurden durchsucht, auch am Niederrhein. Hier waren die Beamten in den Kreisen Kleve, Wesel und Borken im Einsatz und standen morgens um 6 Uhr zeitgleich bei allem mutmaßlichen Tätern vor der Tür.