Heisterfeldshof in Bedburg-Hau : Große Emotionen beim Niederrhein-Renntag

Beim Renntag auf dem Heisterfeldshof in Bedburg-Hau stehen wieder rassige Trabrennen auf dem Programm des Tages für die ganze Familie. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Am 11. September steigt die 16. Auflage des Trabrennens auf dem Heisterfeldshof in Bedburg-Hau. Ein Wettbewerb ist mit 90.000 Euro dotiert, Nino de Angelo wird singen. Im Fokus steht Ben, der mit fünf Jahren dem Krebs erlag.

Für den kleinen Ben Schiffmann war der Heisterfeldshof in Bedburg-Hau ein Kleinod, regelrecht ein Abenteuerspielplatz. Der Junge aus Materborn war an Blutkrebs erkrankt, im Oktober 2021 erlag er dem kräftezehrenden Leiden. „Ben hatte leider wenig Freunde, weil man ihn vor vielen Dingen schützen musste. Uwe Zevens aber war ein enger Freund“, sagt Vater Jan Schiffmann mit den Tränen kämpfend.

Immer wieder genoss Ben die Freiheit auf dem Zevens-Hof, drei Tage vor seinem Tod tobte er gar noch vor Ort. Auch die Trauerfeier für den kleinen Kämpfer fand an der Waldstraße statt. Damit der Junge nicht in Vergessenheit gerät, hat Trabrenntrainer Uwe Zevens sich dazu entschlossen, die 16. Auflage seines Niederrhein-Trabrennens unter dem Titel „Ben Schiffmann-Memorial“ stattfinden zu lassen.

Info Eine Veranstaltung für den guten Zweck Hintergrund Der Heisterfeldshof spendet die Erlöse des Niederrhein-Renntages an die Elterninitiative Kinderkrebsklinik in Düsseldorf, die Uwe Zevens bereits mehrfach besucht hat. Mittlerweile sind so mehrere zehntausend Euro für die gemeinnützige Organisation zusammengekommen. Sponsoren Eine Gruppe von Sponsoren macht den Niederrhein-Renntag überhaupt erst möglich. Dazu zählen unter anderem die Volksbank Kleverland, Rewe Rumpcza oder Edeka Schroff.

Am Sonntag, 11. September, ist es soweit. Um 13.30 Uhr geht es los. Zehn Euro kostet der Eintritt für alle über 14-Jährigen, ein Wettschein in Höhe von drei Euro ist inklusive. Kinder haben freien Einlass. Uwe Zevens hat erneut ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, das insbesondere Kinder und Jugendliche ansprechen soll. Das Konzept ist seit Jahrzehnten bekannt: Der Nachwuchs kann sich beim Westernreiten, auf der Hüpfburg oder beim Bogenschießen ausprobieren, während die Erwachsenen für den guten Zweck wetten. Es werden erneut tausende Besucher erwartet.

Sportlicher Höhepunkt der Veranstaltung wird das erste klassische Zuchtrennen auf einer C-Bahn sein. Mit 90.000 Euro ist die Derby-Revanche dotiert, große Namen der westeuropäischen Szene werden erwartet. Insgesamt 49 Traber sollen auf dem Heisterfeldshof an den Start gehen. So wird auch das Pferd „All in Love“ ins Rennen ziehen, das lange als Königin des Jahrgangs geadelt wurde, zuletzt aber einige holprige Leistungen bei Trabrennen zeigte. Auch die beste Stute des Geburtenjahrgangs 2018, Riet Hazelaar, hat sich für den Niederrhein-Renntag eingeschrieben. Insgesamt gibt es elf Rennen. „Das wird eine spannende Nummer. Wir wollen den Spitzensport erneut mit unserem Einsatz für den guten Zweck verbinden. Außerdem ist der Renntag eine lukrative Startmöglichkeit für unsere besten Pferde. Solche sind hierzulande leider rar geworden“, so Uwe Zevens.

Der Renntag soll auch in diesem Jahr dazu dienen, Geld für die Elterninitiative der Kinderkrebsklinik in Düsseldorf zu sammeln. Dort war auch Ben Schiffmann behandelt worden. „Ben hat immer einen besonderen Bezug zum Heisterfeldshof gehabt, er kam wahnsinnig gerne hierher. Es ist wunderbar, dass es Menschen wie Uwe gibt, die bereit sind, so viel für andere zu tun“, sagt Jan Schiffmann. Der Tod seines Sohnes hatte viele in der Region bewegt, der Kampf gegen den Krebs war lange und hart. „Wir wollen mit diesem Rennen dafür sorgen, dass die Erinnerungen präsent bleiben“, sagt Zevens.

In den vergangenen zwei Jahren musste das Event eine Corona-Zwangspause einlegen, nun ist die Vorfreude umso größer. Und das auch bei Bürgermeister Stephan Reinders. Man sei als Gemeinde „sehr froh“, einen Renntag vor der Haustür zu haben. „Es ist bemerkenswert, dass während der Corona-Zeit weiterhin Spenden gesammelt und geflossen sind, dass das Engagement niemals eingeschlafen ist“, sagt Reinders. Und auch Prominenz hat sich für den Renntag angekündigt: Der deutsch-italienische Musiker Nino de Angelo, der in den achtziger-Jahren mit „Jenseits von Eden“ seinen Durchbruch schaffte, wird 20 Minuten lang seine größten Schlager-Hits zum Besten geben.