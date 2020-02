IHK-Konjunkturbericht : Regionale Wirtschaft drosselt ihre Erwartungen fürs neue Jahrzehnt

Kreis Kleve Die Industrie- und Handelskammer hat die Firmenchefs vom Niederrhein nach ihren Prognosen für die weitere Entwicklung gefragt. Viele sind skeptisch.

Zum Jahresbeginn 2020 atmen die Unternehmen am Niederrhein erst einmal durch. 37 Prozent der befragten Betriebe bewerten ihre Geschäftslage als „gut“, nur 10 Prozent sind unzufrieden. Dennoch blicken die Unternehmen skeptisch auf das kommende Jahr, vor allem in der Industrie. „Wir haben ein Jahrzehnt des stetigen Wachstums ungenutzt gelassen, um geringere Belastungen und bessere Standortbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen“, stellt IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger fest. Zudem schwinde aktuell das Vertrauen, dass die weltweiten Handelskonflikte absehbar beigelegt werden können. Viele Unternehmen halten sich daher mit Investitionen zurück. Die Ergebnisse gehen aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Niederrheinischen IHK hervor, an der sich mehr als 350 Unternehmen mit insgesamt rund 50.000 Beschäftigten beteiligt haben.