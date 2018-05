Kleve: Niederrhein prägt den Katholikentag

Kleve Beim Fest in Münster feiern viele Gruppen und Chöre aus der Region mit. Sie sind begeistert von der Stimmung in der Domstadt. Die Sänger tragen auch zur musikalischen Gestaltung des Events bei.

Der Niederrhein ist gleich um die Ecke. "Horch mal rein!" lautet die Aufforderung über einem großen Klingelknopf an der Überwasserkirche. Und wer auf die Taste drückt, wird dort per Lautsprecher in die Heimat versetzt. Kühe beginnen plötzlich zu muhen, Karnevalsmusik erklingt, Glocken läuten. So konnten die Gäste beim großen Kirchenfest in Münster zumindest schon mal einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie der Niederrhein akustisch klingt.