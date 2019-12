MHD : Junge Menschen in der Sterbe- und Trauerbegleitung

Junge Menschen in der Sterbe- und Trauerbegleitung

(RP) Kürzlich haben acht Frauen und ein Mann zwischen 18 und 25 Jahren ein Zertifikat aus den Händen der Gründerin des Hospizdienst am Niederrhein (MHD Goch-Uedem-Kalkar/Xanten-Sonsbeck), Maria Küsters, entgegengenommen. Als erste Teilnehmende bundesweit haben sie gemeinsam ihre Qualifizierung im Rahmen des Projekts „Junge Menschen in der Sterbe -und Trauerbegleitung – interessieren-stärken-beteiligen“ abgeschlossen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit dem Projekt setzten sich die Initiatoren für eine menschliche Kultur des Miteinanders ein. Ziel des Projektes ist, junge Erwachsene (18 bis 30 Jahre) für ein ehrenamtliches Engagement in der Hospizarbeit zu interessieren. Der MHD begleitet neben Erwachsenen auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Familien.