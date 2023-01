Deutsch-niederländische Zusammenarbeit Europäische Union fördert neues Projekt „Der Rhein verbindet“

Innerhalb der nächsten vier Jahre soll das Projekt „Der Rhein verbindet“ dann konkrete Ergebnisse vorlegen. Dazu gehören unter anderem weniger Plastikverschmutzung durch Aufräumaktionen, Aussetzung von Fischlarven und Stören in den Rhein oder aber die Entwicklung von Auwäldern bei Berg en Dal. Auch soll entlang des Rheins im Kreis Wesel an zwei Standorten Flussholz genutzt werden, welcher als Lebensraum für aquatische Organismen dienen soll. Zudem wird es Ausstellungen zu Wanderfischen, Fischottern und Plastikverschmutzung im Rhein in den Museen De Bastei in Nimwegen und Schloss Benrath in Düsseldorf geben.