Ein Trick macht es möglich Erster regionaler Spargel ist da – was er kostet

Bei der Methode, die Landwirte erstmals vor etwa zehn Jahren anwandten, machen sich die Bauern Eigenschaften des Spargels zunutze. Dieser reagiert nämlich auf einen Wärmereiz, der in diesem Fall nicht von der Sonne, sondern von Wärmenetzen kommt, durch die warmes Wasser läuft. Mit Abwärme beheizt zum Beispiel Bernd Hesseling vom Bauernmarkt Lindchen einen Teil seiner Spargelfelder in der Region – und simuliert für die Pflanzen frühlingshafte Temperaturen. „Eine ganz sparsame Sache“, sagt der Landwirt. Im Umkreis von etwa 45 Kilometern, auch jenseits der niederländischen Grenze, betreiben inzwischen etwa 20 Bauern beheizte Spargelfelder. Neben Abwärme komme da auch Energie aus Biogasanlagen zum Einsatz. Im Kreis Kleve denken manche Landwirte über diesen Schritt nach, sagt Hesseling, der als Vermarkter gut in der Branche vernetzt ist.