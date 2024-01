Vom Feld auf den Teller Dieses regionale Obst und Gemüse hat jetzt Saison

Eine breite Auswahl im Winter bieten die verschiedenen Kohlsorten, die gerade Saison haben. „Der Klassiker ist natürlich der Grünkohl. Beim Niederrheiner ist das schon ein Muss“, sagt Hesseling. Dabei komme das Gemüse inzwischen auch im modernen Gewand daher. Statt klassisch mit Kartoffel und Mettwurst serviert zu werden, lande Grünkohl auch häufiger in Smoothies oder in einer Lasagne. Grün- und auch Palmkohl seien reich an Vitamin C und könnten als Winterkohl auch bei den derzeitigen Temperaturen frisch vom Feld geerntet werden. Ähnlich verhalte es sich mit Rosenkohl, der bis Februar auf den Feldern stehe. „Der ist total winterhart, den können sie jeden Tag frisch aus dem Feld holen“, sagt Hesseling. Ebenfalls unempfindlich in Sachen Kälte sei Wirsing, der auch Frost vertrage. „Wir haben ihn mit Vlies abgedeckt und ernten den Wirsing frisch.“ Auch Rot- und Weißkohl könnten gerade aus regionalem Anbau gekauft werden. Sie werden aber meist als Lagerware angeboten, erklärt der Landwirt.