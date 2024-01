Spielspaß auch bei schlechtem Wetter Die schönsten Indoor-Spielplätze am Niederrhein

Irrland in Kevelaer Im Irrland am Scheidweg 1 in Kevelaer kann man sich zwar an der freien Luft schon reichlich betätigen, aber es gibt auch einen Indoor-Bereich, den Freizeitpark für Familien mit Kindern bis zwölf Jahre. So können in der Spielhalle mit einem Meer aus Bausteinen Gebäude und andere Gebilde errichtet werden, in der Da Vinci-Halle warten Holzsteine und Wandmalerei, im Circus Maximus ein großes Klettergerüst. Kinder bis zwei Jahre kommen kostenlos ins Irrland, Kinder bis zwölf Jahre und Erwachsene zahlen 11,50 Euro pro Person. Rollstuhlfahrer und Gäste mit den Merkzeichen aG oder BI zahlen keinen Eintritt, ebenso alle Kinder an ihrem Geburtstag. Es gibt auch Gruppenangebote. Achtung: Das Irrland in Kevelaer öffnet erst wieder am 15. März, nach der Winterpause. Weitere Infos: www.irrland.de