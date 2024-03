Regionale Produkte im Fokus Niederrhein Destille startet in Bedburg-Hau neu

Die Niederrhein Destille hat nach dem Inhaber nun auch den Standort gewechselt und Emmerich verlassen. Auf dem Gelände des Biohofes Berkhöfel in Bedburg-Hau entsteht nun regionales Hochprozentiges. Bei der Produktion von Whiskey, Bränden und Co. wollen Hendrik van Aken und Nick Roden neue Akzente setzen und die Kunden vor allem mit der Regionalität des Angebots überzeugen. Das Ziel: Whiskey und Brände sollen vom Getreide- oder Obstanbau bis zur Lagerung vor Ort in Bedburg-Hau entstehen. Kunden wie Besucher sollen zudem sehen, wie Landwirtschaft und Destillerie funktionieren. Von ihren Produkten und ihrem Konzept wollen sie Kunden und Besucher auch bei Verköstigungen oder Veranstaltungen auf dem Hof überzeugen.