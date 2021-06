„Online Agribusiness Career Day“ am Niederrhein : Digitaler Karrieretag zu Berufen im Agrobusiness

Niederrhein Jobs in Wirtschaftbereichen, die die Landwirtschaft betreffen, sind vielfältig und gehen längst übers Feld hinaus. Beim „Online Agribusiness Career Day“ sollen besonders junge Menschen für eine Zukunft in dem Bereich begeistert werden.

Ein digitaler Karrieretag statt, an dem sich zehn Akteure aus dem Agrobusiness mit Sitz am Niederrhein vorstellen, findet am Dienstag, 22. Juni statt. Organisiert wird die Veranstaltung von den Vereinen Agrobusiness Niederrhein und Brightlands Campus Greenport Venlo. Ziel ist es, Studierenden und Personen mit Bachelor- oder Masterabschluss berufliche Perspektiven im Agrobusiness, also den die Landwirtschaft betreffenden Wirtschaftsbereichen, aufzuzeigen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Veranstaltung findet teils auf Englisch und teils auf Deutsch statt.