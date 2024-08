Diskussion um Höchstgeschwindigkeit Gilt auf Hollands Autobahnen bald wieder 130 km/h?

Ganz so leicht aber dürfte das Vorhaben nicht werden. Hintergrund ist, dass eine Mehrheit des Parlaments, die Tweede Kamer in Den Haag, will, dass die Höchstgeschwindigkeit erst angehoben wird, wenn die Stickstoff-Probleme der Landwirtschaft und der Fischerei gelöst sind. Dieser Positionierung schlossen sich überraschend auch die Koalitionsfraktionen von VVD und NSC an. Viele Landwirte kamen in der Vergangenheit nicht an Baugenehmigungen, auch für die Fischerei waren die Spielregeln ein Problem. Nun ist das Signal des Parlaments: Ehe auf den Autobahnen schneller gefahren werden darf, sollen Bauern und Fischer mehr Gestaltungsfreiheit bekommen. Die Tageszeitung „De Telegraaf“ berichtet, dass das rechtskonservative Kabinett die Umsetzung mittlerweile selbst für unwahrscheinlich hält. Denn: Die meisten Autobahnen liegen nah an Naturschutzgebieten, in denen kaum Stickstoff ausgestoßen werden darf. Um das Tempolimit dennoch auf 130 Stundenkilometer anzuheben, müssten landwirtschaftliche Betriebe vom Staat aufgekauft werden.