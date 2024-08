Diskussion um Höchstgeschwindigkeit Gilt auf Hollands Autobahnen bald wieder 130 km/h?

Ganz so leicht aber dürfte das Vorhaben nicht werden. Hintergrund ist, dass eine Mehrheit des Parlaments, die Tweede Kamer in Den Haag, will, dass die Höchstgeschwindigkeit erst angehoben wird, wenn die Stickstoff-Probleme der Landwirtschaft und der Fischerei gelöst sind. Dieser Positionierung schlossen sich überraschend auch die Koalitionsfraktionen von VVD und NSC an.