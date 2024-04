Unglück in den Niederlanden Zwei Schiffe kollidieren auf der Waal vor Nimwegen

Der Unfall passt in einen Trend. Vor zwei Wochen kam es bei Zaltbommel unweit der Stadt 's-Hertogenbosch bereits zu einer Kollision zweier Schiffe. Der Bürgermeister äußerte in der Folge öffentlich Sorge um die Sicherheit auf der Waal. Denn: Seit 2014 nimmt die Zahl der „Vorfälle“ in der Binnenschifffahrt zu. Nach Angaben der niederländischen Regierung in Den Haag kam es vor zehn Jahren zu 139 schweren Zwischenfällen, 2022 waren es bereits 188. Dabei kamen 21 Menschen ums Leben.