In den Niederlanden Wölfe rotten Wildschafe in Schutzgebieten aus

Mufflons stammten demnach ursprünglich aus den Bergen Korsikas und Siziliens. Seit dem 19. Jahrhundert wurden sie an verschiedenen Orten in Westeuropa ausgesetzt. Mit ihren gewellten Hörnern waren sie eine begehrte Jagdtrophäe. Die Bergschafe sind gute Kletterer, aber in den flachen Niederlanden können sie nirgendwo fliehen, wenn ein Wolf auf sie zuläuft. Der Wekeromse Zand ist eine typische Landschaft mit Wäldern, Hügeln, Sandverwehungen und Heideland.