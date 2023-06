Vergleich lohnt sich Tanken in den Niederlanden kann derzeit spürbar günstiger sein

Die Spritpreise in den Niederlanden liegen derzeit vielerorts unter denen in Deutschland. Besonders deutlich wird der Unterschied mit Blick auf Diesel. Während Autofahrer am Freitagvormittag in Kleve im Durchschnitt 1,55 Euro pro Liter zahlen mussten, waren es jenseits der Grenze vielerorts 1,45 Euro. In Groesbeek waren es 1,44 Euro, in Ven-Zelderheide 1,47 und in Nimwegen 1,50 Euro.