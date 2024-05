Eine Option für Deutschland? Wie Tikkie das Bezahlen in den Niederlanden revolutioniert hat

Mit dem Song „Hier Mag Alles“ (Deutsch: Hier darf alles) haben Donnie und Marco Schuitmaker die niederländischen Charts gestürmt. Die Musiker singen vom feierlichen Dasein in den Niederlanden, und es heißt: „Het maakt niet uit hoe rijk je bent – hier sturen we tikkies van 50 cent.“ Übersetzt heißt das: „Es ist egal, wie reich du bist – hier schicken wir Tikkies für 50 Cent.“ Als die Niederländer vor wenigen Tagen den Geburtstag des Königs feierten, grölten Tausende den Song mit. Aber was sind „Tikkies“?