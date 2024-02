Mitarbeiter mit Behinderung Besondere Café-Kette – wie „Brownies & Downies“ zum Erfolg wurde

Das Konzept von „Brownies & Downies“ lautet: Menschen mit Beeinträchtigung schmeißen den Laden. Sie bereiten die Speisen vor, bringen sie zum Gast, schaffen Ordnung und Sauberkeit. Im Hintergrund sorgen die Betreiberinnen für passende Arbeitsbedingungen, zudem ist eine Inklusionskraft vor Ort. In Boxmeer sind zwölf Behinderte beschäftigt, täglich sind sechs in der Schicht eingeplant. Die Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 55 Jahre reichen Frühstück und Mittagessen, servieren Kaffee und Kuchen, pressen Säfte. „Sie machen alles, was in einem Restaurant passieren muss“, sagt Lindy van Lankveld. Einzig Abrechnung und Bürokratie werden der Belegschaft abgenommen.