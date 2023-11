Nimwegen, Venlo und Co. So stark rückt die Grenzregion bei der Niederlande-Wahl nach rechts

Nimwegen/Venlo · Die Niederlande hat ein neues Parlament gewählt. Deutlicher Sieger ist Geert Wilders und seine islamfeindliche PVV. Viele seiner Hochburgen befinden sich in der deutsch-niederländischen Grenzregion, etwa in Venlo. In Nimwegen und Arnheim setzt sich eine andere Liste durch.

23.11.2023 , 05:56 Uhr

Geert Wilders startete vor allem in der an Deutschland grenzenden Region Limburg durch. Foto: AFP/REMKO DE WAAL