Maßnahmenpaket beschlossen Wie das Studium in den Niederlanden für Deutsche schwerer gemacht werden soll

An den Plänen, die unter anderem Bildungsminister Robbert Dijkgraaf vorantreibt, gibt es aber aus der Grenzregion auch Kritik. So rief die Euregio Rhein-Maas-Nord Minister Dijkgraaf dazu auf, seine Pläne zu überdenken. Man fürchte negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Euregio verwies darauf, dass Deutsche, die in niederländischen Grenzstädten studierten, teils in nahe gelegenen deutschen Orten wohnten und den Niederländern keine Studentenunterkünfte streitig machten. Grenzorte, die davon profitieren, sind etwa Nettetal bei Venlo oder Kranenburg in der Nähe von Nimwegen.„Eine Beschränkung der Einschreibungen aus Europa dient nicht dem europäischen Interesse“, zitiert die Zeitung „De Limburger“ die Euregio. „Sowohl niederländische als auch deutsche Studierende studieren an niederländischen Universitäten und Hochschulen im niederländisch-deutschen Grenzgebiet, um sich für den (eu)regionalen Arbeitsmarkt auszubilden“, schreibt Euregio-Direktorin Maike Hajjoubi demnach. „Es ist wichtig, dass sie sich damit intensiv auseinandersetzen, um nach dem Studium in der Grenzregion arbeiten zu können, zumal sich Leben und Arbeiten hier gut vereinbaren lassen.“