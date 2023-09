Städte nahe der deutschen Grenze Diese Orte lohnen sich für einen Kurztrip in die Niederlande

Ob an langen Wochenenden oder für einen Kurztrip in den Herbstferien - für viele Menschen aus der Region gilt: Es geht ab in die Niederlande. Vor allem die Nordseeküste ist rund um die Feiertage beliebt, die Hotels in Katwijk aan Zee, Zandvoort sowie auf Ameland und Texel bereiten sich auf einen Ansturm aus dem Nachbarland vor. Doch welche Städte unweit der Grenze eignen sich für einen Tagesausflug? Eine Übersicht.