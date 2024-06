Kletskassas in den Niederlanden Diese Supermarktkasse soll gegen die Einsamkeit helfen

Info

Großbritannien Am weitesten fortgeschritten im Kampf gegen Einsamkeit ist Großbritannien. Anfang dieses Jahres beschloss die britische Regierung eine Social-Media-Kampagne. Mithilfe bekannter Influencer sollen junge Menschen dazu motiviert werden, auf Einsamkeit in ihrem Umfeld zu achten und in soziale Beziehungen zu investieren. Großbritannien stellt zudem umgerechnet 650 Millionen Euro für außerschulische Freizeitangebote bereit, damit alle Elf- bis 18-Jährigen Zugang zu Aktivitäten außerhalb ihrer Familie und ihrer Bildungseinrichtung haben.

Japan In Japan warf die hohe Suizidrate bei Kindern und Jugendlichen ein Schlaglicht auf das Problem. Junge Menschen können sich rund um die Uhr telefonisch oder per Chat Hilfe suchen. Die Nachfrage nach dem Dienst ist enorm. Auch hier wird das Problem politisch angegangen: Sowohl in Großbritannien als auch in Japan sind bereits Einsamkeitsminister ernannt worden.