Es entsteht eine Fantasiewelt So schön wird das Eisskulpturen-Festival in Zwolle

Ein Acht-Stunden-Arbeitstag bei minus zehn Grad? Für Ludo Roders ist das kein Problem: „Meine Arbeit fühlt sich nicht wie Arbeit an.“ Und auch fünf Schichten Kleidung helfen, dazu Mütze, Handschuhe und Schneestiefel. Allerdings schaut es doch ziemlich nach Arbeit aus, was Roders da macht, und zwar nach anstrengender: Die Niederländerin ist mit Hammer und Meißel unterwegs, zückt zwischendurch die Kettensäge, auch der Gasbrenner ist immer griffbereit. „Man muss ein wenig geschickt sein“, sagt sie. Roders ist aber nicht auf einer Baustelle tätig, sondern in einer Art Museum. Die Künstlerin feilt an Figuren aus dem chinesischen Horoskop für das Eisskulpturen-Festival („IJsbeelden Festival“) in Zwolle, knapp eine Autostunde von Emmerich entfernt. Roders lässt Ratte, Tiger, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein entstehen. Die Motive wurden von der Direktorin, einer Eis-Architektin, ausgewählt. Die Künstlerin aber sagt: „Bei den Figuren selbst haben wir einige Freiheiten. Wir erschaffen hier unsere eigene Realität, jeder in seinem eigenen Stil.“