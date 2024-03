„Der Immobilienmarkt ist verrückt“ Lohnt sich der Hauskauf in den Niederlanden jetzt auch für uns?

Arnheim/Nimwegen · Viele Niederländer ziehen aus dem Kleverland zurück in ihre Heimat. Woran liegt das? Was zahlt man in den Niederlanden für Immobilien – und bieten sich auch für Deutsche Chancen auf dem holländischen Markt? Wir haben mit Experten gesprochen.

11.03.2024 , 13:02 Uhr

Wer in den Niederlanden ein Haus kaufen will, muss den Markt kennen. Hier ein Blick auf die Innenstadt von Deventer. Foto: ove