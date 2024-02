„Brownies and Downies“ Niederländisches Restaurant setzt auf Mitarbeiter mit Down-Syndrom

Boxmeer · Die Kette „Brownies and Downies“ ist in den Niederlanden auf Expansionskurs. Menschen mit Behinderung schmeißen den Laden, im Hintergrund wirken Helfer. Wir waren in Boxmeer zu Gast.

27.02.2024 , 05:15 Uhr

Lindy van Lankveld, Juul, Lotte und Joyce Ketelaars im Restaurant „Brownies and Downies“. Foto: Maarten Oversteegen