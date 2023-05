Die Lager sind voll Diese niederländischen Geschäfte verkaufen weiter Dosen ohne Pfand

Für viele Deutsche war die pfandfreie Getränkepalette bei einem Besuch in den Niederlanden obligatorisch. Supermärkte in der Grenzregion stellten sich mit einem breiten Angebot an Bier, Fassbrause, Cola und Fanta auf die Nachfrage ein. Doch seit April sollte Schluss sein: Das Nachbarland führte Dosenpfand ein. Dem Dosentourismus hat das Gesetz aber noch nicht den Garaus gemacht.