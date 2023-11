Ein niederländischer Ausflugstipp Game of Thrones erobert das Paleis Het Loo

Auf den Film-Thron dürfen sich die Fans sogar setzen: am Freitag, 24., und Samstag, 25. November. An diesen Tagen steht im großen Foyer des Paleis Het Loo eine Nachbildung des legendären Eisernen Throns und Besucher können selbst das Gefühl erleben, auf diesem beeindruckenden Thron zu sitzen. De Thron, ein Symbol für Macht und Herrschaft, spielt eine zentrale Rolle im epischen Kampf um die Sieben Königreiche in HBO-Original Game of Thrones. Der aus den Schwertern besiegter Feinde gefertigte Thron ist ein unverkennbares Zeichen von Eroberung und Autorität.