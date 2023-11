Nach jahrelangem Streit Das Afrika-Museum in Berg en Dal hat geschlossen

Der Richtungsstreit zwischen dem Nationalmuseum der Kulturen der Welt (NMVW) und den Geistlichen der Kongregation des Heiligen Geistes schwellt in den Niederlanden seit 2020. Die Parteien wurden sich nicht einig, wie das Weltmuseum in Berg en Dal, das besser bekannt ist als Afrika-Museum, ausgerichtet werden soll. Die Museumsleitung wünschte sich mehr Aufmerksamkeit für das moderne Afrika und zeitgenössische Entwicklungen. Themen wie Black Lives Matter oder die niederländische Diskussion rund um Zwarte Piet sollten in Ausstellungen zentral stehen. Die Geistlichen, denen das Museum und das Gelände gehört, wollten weiterhin die alte Sammlung zeigen und das afrikanische Dorf unter freiem Himmel erhalten. Die Folge: Am Wochenende empfing die auch bei Deutschen beliebte Einrichtung nach 65 Jahren zum letzten Mal Besucher.