Achtung, Autofahrer Darum bleibt das Tanken in den Niederlanden teurer als in Deutschland

Zuletzt waren dabei deutlich häufiger gelbe Nummernschilder an deutschen Tankstellen zu sehen als weiße Nummernschilder an niederländischen Tankstellen. Das hat einen Grund: Der Treibstoff in den Niederlanden ist auch im Frühjahr 2024 erheblich teurer als bei uns. Im Schnitt kostet derzeit in den Niederlanden Diesel 1,83 Euro pro Liter, für Bleifrei Super zahlt man 1,99 Euro, wie der ADAC berichtet. Der Automobilclub bezieht sich dabei auf einen wöchentlichen Mittelwert, der von der Europäischen Kommission erhoben und bereitgestellt wird. In Deutschland werden laut ADAC 1,75 pro Liter Diesel fällig, für Super E10 zahlt man im wöchentlichen Schnitt 1,77 Euro.