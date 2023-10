Goldener Oktober im Nachbarland Auszeit in den Niederlanden – 7 schöne Ausflug-Tipps für den Herbst

Das mittelalterliche Schloss Doorwerth am Niederrhein bei Arnheim zeigt, wie Menschen früher auf einem Landgut lebten. Und in dem Haus wurden gleich vier Museen untergebracht, darunter eine Ausstellung über den Nationalpark Veluwe sowie eine über das Jagen. Von dem Schloss aus, in dem man übrigens auch übernachten kann, sollte man zu ausgedehnten Spaziergängen aufbrechen. Rings herum gibt es einen Gemüsegarten sowie einen Obstgarten mit Imkerei. Vom 19. bis 26. Oktober können Kinder mit Eltern und Großeltern an einer Apfelsuche teilnehmen. Der Nachwuchs sucht Äpfel, die in der Folge zu einem typisch-niederländischen „Appelbol“ verarbeitet werden, ein Apfel im Schlafrock.