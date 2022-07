Kleves Zentrum entwickeln : Hilfe aus Holland für Kleves Innenstadt

Kleve Die Klever Innenstadt soll mit Hilfe eines sogenannten Zentrenmanagements weiterentwickelt werden. Dafür hat das niederländische Büro „Ik Onderneem!“ seine Arbeit aufgenommen. Was für die kommenden Monate geplant ist.

Die Innenstadt ist das Herz von Kleve. Im besten Fall besitzt sie eine starke Anziehungskraft und lockt nicht nur die hiesige Bevölkerung an, sondern auch Gäste aus der umliegenden Region und den Niederlanden. Das Stichwort dabei ist Aufenthaltsqualität: Denn Anziehungskraft, das sagen Experten immer wieder, entsteht nicht nur durch die Geschäfte und Sortimente in der Fußgängerzone. Die Innenstadt soll künftig weniger eine Konsummeile – ein „Place to buy“ – sein, sondern eher ein Ort zum Verweilen, ein „Place to be“. Heißt also konkret: Bürger und Besucher sollen die Klever Innenstadt als Ort mit Gastronomie, Begrünung und Kultur erleben. Als Ort, an dem sie gerne länger verweilen, Dinge sehen, erfahren und kaufen können, aber auch als Ort der Begegnung.