Vorstoß aus den Niederlanden Kommt die deutsch-niederländische Wache zwischen Kleve und Zevenaar?

In den Niederlanden wird öffentlich über einen Ausbau der deutsch-niederländischen Polizeiarbeit gesprochen. Theo Schaapman, Koordinator für internationale Beziehungen der Polizei im Osten der Niederlande, sagte der Tageszeitung „De Gelderlander“: „Wir wollen strukturell mitmachen.“ Er denkt an ein 16-köpfiges Team, das aus Kräften von beiden Seiten der Grenze besteht. Teil dessen soll auch eine Wache sein, die irgendwo im Grenzgebiet zwischen Zevenaar und Kleve bezogen werden könnte. „Auf der A12 und der A3 passiert mehr als auf den Straßen bei Venlo“, sagte Schaapman. Vergleichbare Teams gebe es bereits in Bad Bentheim und in Venlo/Kaldenkirchen. Mit einer solchen Einheit könne man noch besser gegen grenzüberschreitende Kriminalität vorgehen. „Man sitzt gemeinsam auf der Wache und fährt gemeinsam über die Grenze“, sagte er. Beteiligt werden sollen die Landespolizei, die Bundespolizei, die niederländische Polizei sowie die Gendarmerie Koninklijke Marechausse. „Ziel ist, dass jede Behörde von der Zusammenarbeit profitiert“, sagte Schaapman.