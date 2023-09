Welterbe im Kreis Kleve Niedergermanischer Limes soll besser vermarktet werden

Der Niedergermanische Limes ist die sechste Unesco-Welterbestätte in Nordrhein-Westfalen. Zuvor hatten es bereits der Aachener Dom, der Kölner Dom, die Brühler Schlösser Augustusburg und Falkenlust, die frühere Kokerei und Zeche Zollverein in Essen sowie das Karolingische Westwerk und die Civitas Corvey in Höxter auf die Welterbeliste geschafft. Sie ziehen jedes Jahr zusammengerechnet Millionen Besucher an.