„Erhebliche Gefahren für Fahrgäste“ Niag verbietet Mitnahme von E-Rollern in Bussen nach Bränden im ÖPNV

Seit dem 1. März dürfen in den Bussen von Niag und Look am NIederrhein keine E-Tretroller, sogenannte „E-Scooter“, mehr mitgenommen werden. Die Niag setzt damit eine Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen um, so wie zahlreiche andere Verkehrsunternehmen auch, wie es in einer Mitteilung heißt.