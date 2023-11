Umschulungen möglich Niag sucht in Goch und Kleve neue Busfahrer

Das Niag-Bildungszentrum stellt die Weiterbildungen im November in Goch vor: Am 9. November präsentiert das Institut um 11 Uhr den Arbeitsalltag und die Inhalte der Ausbildung bei der Fahrschule van de Loo an der Landwehrstraße 68 in Goch. Am 14. November steht der Fahrschulbus zwischen 11 und 15 Uhr auf dem Parkplatz des EOC an der Hoffmannallee 53 in Kleve.