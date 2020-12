Kreis Kleve : Änderungen beim Fahrplan von überörtlichen Buslinien

Kreis Kleve Auf zwei überörtlichen Buslinien, die durch Kleve führen, gibt es geringfügige Veränderungen. Neue Fahrplanbücher für den Kreis Kleve sind jetzt erhältlich.

(RP) Im Verkehrsgebiet von Niag und Look wurde der Fahrplan angepasst. Auf zwei überörtlichen Buslinien, die durch Kleve führen, gibt es geringfügige Veränderungen. Fahrgäste können sich in der Niag-App, in der Fahrplanauskunft auf www.niag-online.de und auf den Fahrplänen der Bushaltestellen informieren. Neue Fahrplanbücher für den Kreis Kleve, für den Kreis Wesel linksrheinisch und für das rechtsrheinische Gebiet sind in den Kundencentern und Fahrkarten-Verkaufsstellen erhältlich.

Auf Wunsch der Gemeinde Nimwegen wird der Linienweg der SB58 in der Innenstadt von Nimwegen angepasst. So werden die Haltestellen „Hunnerpark“, „Valkhof“, „Waalkade“, „Plein 1944“ und „Smetiusstraat“ für alle Fahrten der SB58 aufgegeben. Stattdessen werden die Haltestellen „Sint Canisiussingel“ und „Nassausingel“ bedient. Durch diese Anpassung ergeben sich in beiden Fahrtrichtungen leichte Veränderungen der Abfahrtszeiten an allen Haltestellen in Nimwegen.