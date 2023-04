Versorger am Niederrhein Energieunternehmen NGW wird zu Erenja – was ändert sich für Kunden?

Die Energiemarke NGW heißt nun Erenja. „Für die Kundinnen und Kunden bleibt aber alles beim Alten“, wie es von dem Unternehmen heißt. Bereits seit 2021 ist Erenja Vertragspartner der NGW-Energiekunden am Niederrhein. Die ehemalige NGW GmbH war vor Gründung der Erenja eine 100-prozentige Tochter der Gelsenwasser AG, ebenso wie der heutige Energielieferant, die Erenja. NGW wurde zuletzt noch als Marke weitergeführt, aufgrund der Bekanntheit am Niederrhein. „Ab sofort kommunizieren wir nur noch unter einer Marke, Erenja. Die Marke NGW wird nicht weitergeführt.“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.